Україна отримала від Швеції партію тимчасових мостів
Україна отримала від Швеції 14 секцій понтонів, з яких можна формувати переправи, та чотири катери, які можна використовувати як понтонні переправи
Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури України.
"В умовах російської агресії тимчасові мости - це швидкий та ефективний спосіб відновити транспортне сполучення звільнених регіонів з рештою країни", - ідеться в повідомленні.
Зазначають, що конструкції вже прибули в Україну. Їх розвантажують, щоб відправити на необхідну локацію.
Крім Швеції, яка з лютого 2022 року надала гуманітарну та цивільну допомогу на 379 млн євро, конструкції для зведення тимчасових мостів передали Чехія та Франція. До допомоги також доєдналася Норвегія.
Мінінфраструктури нагадує, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні зруйновано 153 мости та шляхопроводи. Наразі вдалося відновити проїзд 80 тимчасовими переправами.
- 1 березня Україна отримала від Литви потужний автотрансформатор.
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