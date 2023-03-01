Україна отримала від Литви потужний автотрансформатор для пошкодженої підстанції
Україна отримала від Литви потужний автотрансформатор. Його транспортування стало найбільшою логістичною операцією, яку координував механізм цивільного захисту ЄС
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
"У рамках співпраці та допомоги у відбудові енергосистеми Україна отримала від Литовської Республіки потужний силовий автотрансформатор, який буде встановлено на високовольтній підстанції системи передачі електроенергії. Він трансформує напругу з магістрального до розподільного рівня і може забезпечити живленням до 200 тисяч домогосподарств", - ідеться в повідомленні.
Очільник Міненерго Герман Галущенко подякував литовській стороні за допомогу й зазначив, що таке обладнання є важливим для відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури після ворожих обстрілів і забезпечення безперебійного постачання електроенергії українським споживачам.
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