Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"У рамках співпраці та допомоги у відбудові енергосистеми Україна отримала від Литовської Республіки потужний силовий автотрансформатор, який буде встановлено на високовольтній підстанції системи передачі електроенергії. Він трансформує напругу з магістрального до розподільного рівня і може забезпечити живленням до 200 тисяч домогосподарств", - ідеться в повідомленні.

Очільник Міненерго Герман Галущенко подякував литовській стороні за допомогу й зазначив, що таке обладнання є важливим для відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури після ворожих обстрілів і забезпечення безперебійного постачання електроенергії українським споживачам.