Литва надала Україні 13 генераторів, другу партію допомоги енергетикам уже готують до відправки
В Україну прибула перша партія з 13 генераторів, кошти на які збирали в Литві – до відправки готується вже друга партія допомоги енергетикам
Про це у Facebook написало посольство України в Литві.
Генератори були придбані в Литві за кошти, зібрані в межах ініційованої дипмісією кампанії AŠ ESU UKRAINA.
"Завдяки неймовірній допомозі литовських друзів ми вже готуємо до відправки другий вантаж для відновлення енергосистеми, щоб в оселях українців були світло, тепло і вода. Кожен внесок – це справді теплі обійми для українців", – зазначає посольство.
- Нагадаємо, 20 жовтня Україна попросила ЄС і НАТО допомогти з енергетичним обладнанням після ударів РФ. Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Київ веде діалог з партнерами про допомогу для відновлення енергетичної інфраструктури після російських обстрілів і домовленості є вже з 12 країнами.
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