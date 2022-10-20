English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Країни ЄС нададуть Україні майже 600 одиниць енергетичного обладнання, – Кулеба

Країни ЄС нададуть Україні майже 600 одиниць енергетичного обладнання, – Кулеба

20 жовтня, 2022 четвер
15:27
Економіка Київ, обстріл ТЕС

Наступного тижня перші поставки енергетичного обладнання з Італії, Франції, Литви, Фінляндії, Німеччини та Польщі надійдуть в Україну

Про це повідомили в МЗС.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Україна надіслала запити на постачання в Україну енергетичного обладнання, яке допоможе подолати наслідки терористичних ударів РФ по системах життєзабезпечення через систему кризового реагування НАТО (EADRCC) та механізм цивільного захисту ЄС (EARCC).

Українські дипломати також звернулися до кількох десятків міжнародних та неурядових організацій і приватних компаній із запитом на постачання генераторів, їхніх комплектуючих та запчастин, а також обладнання для ГТС.

"Президент Зеленський поставив дипломатам доручення максимально мобілізувати міжнародних партнерів задля подолання наслідків російського ракетного тероризму для нашої енергосистеми. Міністерство закордонних справ отримало список потреб від МВС, Міненерго та інших органів влади та звернулося до партнерів. Ми вже отримали перші позитивні відповіді про готовність надати необхідне обладнання у найкоротші терміни", - зазначив Дмитро Кулеба.

Також він відзначив, що завдяки оперативній роботі дипломатів вже вдалося домовитися про перші поставки з Італії, Франції, Литви, Фінляндії, Німеччини та Польщі. Перші з близько 600 одиниць обладнання надійдуть в Україну вже наступного тижня.

Стабільні поставки допоможуть забезпечити безперебійне функціонування українських домогосподарств, лікарень та шкіл в разі ураження критичної енергетичної інфраструктури або аварійних відключень електропостачання.

"Цілеспрямовані удари Росії по критичній енергетичній інфраструктурі є воєнними злочинами, за які ми обов’язково притягнемо Росію до відповідальності. Російський ракетний терор не зламає ані Україну, ані наших партнерів. Наша солідарність стане лише сильнішою. Вже за перші дні роботи маємо підтвердження щодо постачання обладнання від партнерів", - підсумував Кулеба.

  • Нагадаємо, по всій території України розпочали вводити обмеження постачання електроенергії, адже ворог зруйнував генеруючі об'єкти енергетики

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
ЄС
МЗС
Дмитро Кулеба
допомога Україні
Читайте також:
Сергій Суровікін
19 жовтня, 2022 середа
Британська розвідка оцінила наслідки перестановок у керівництві російської армії
Олег Дерипаска
Автор Олег Дорожовець
20 жовтня, 2022 четвер
Прецедент Дерипаски: чи так буде з кожним
Джо Байден ООН
19 жовтня, 2022 середа
Путін опинився в неймовірно складному становищі, його єдиним інструментом залишається жорстоке поводження з українцями, - Байден
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.03
    Купівля 40.03
    Продаж 40.77
  • EUR
    Купівля 38.4
    Продаж 39.44
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
20 жовтня
15:39
грузія
Грузія з початку року збільшила товарообіг з Росією на 50%
15:38
Бен Воллес
Росія випустила ракету біля британського літака, який патрулював над Чорним морем
15:33
Розмінування Київщини триває
ООН допоможе Україні засобами для розмінування
15:32
Примусово мобілізовані росіяни розглядають варіант здатися в полон Україні
За два тижні ще тисяча російських військових звернулися на гарячі лінії, щоб здатися в український полон
15:30
Оновлено
санкції проти РФ
Ротенберг, Міхельсон, Керімов, Прохоров та інші: Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкцїі щодо низки російських олігархів, родичів Путіна та юросіб
15:29
Ексклюзив
Спутник V
Росіяни будуть використовувати біологічний тероризм на окупованих територіях, - боєць "Легіону Свободи" Денисов
15:23
Silent Hill 2
За легендарною франшизою Silent Hill анонсували 4 нові гри та фільм
15:15
телеведуча
Трохи тепліше, місцями сонячно та невеликий дощ: прогноз від Наталки Діденко на 21 жовтня
15:09
Знищений ЗСУ Орлан-10 на Луганщині
У Швеції вкрали 100 камер контролю швидкості, такі ж виявили на російських безпілотниках
15:01
Норвегія
Норвегія підозрює іноземну розвідку в нещодавньому інциденті з безпілотниками
14:56
НБУ
Нацбанк України, попри інфляцію під час війни, залишив облікову ставку на рівні 25%
14:55
OPINION
Андрій Бондар
Перехід імперіалістичної війни Росії у громадянську, а громадянської в національно-визвольну – це генеральна програма
14:30
Євробачення-2023
У конкурсі "Євробачення-2023" візьмуть участь представники 37 країн
14:25
Оновлено
Євроcoюз ЄС
Рада ЄС затвердила санкції щодо Ірану за постачання безпілотників, які завдали ударів по Україні
14:09
Українське зерно
З українських портів у рамках "зернової ініціативи" 20 жовтня вийшло два судна з агропродукцією
14:05
Охоронець ексватажка "ЛНР"
Охороняв ексватажка "ЛНР" і воював проти України: судитимуть громадянина РФ
14:03
На фото: Лана Дель Рей
Викрали рукопис на 200 сторінок та неопубліковані пісні: Лану Дель Рей пограбували
13:47
Дрон
Військові показали, як над Донеччиною український дрон протаранив ворожий квадрокоптер
13:47
залишки ракет С-300 в Миколаєві
Росіяни вранці обстріляли Миколаїв ракетами С-300, влучили в колишній авторинок
13:46
Киянка, яка виправдовувала війну РФ проти України
Сподівалася на перемогу РФ у війні проти України: у Києві оголосили підозру працівниці гімназії
13:46
ФСБ
Російські спецслужби готують теракти проти власного населення та планують звинуватити Україну, - розвідка
13:34
на фото: ДБР
Чиновники продавали гуманітарку жителям Дніпропетровщини: ДБР блокувало злочинну схему
13:31
Ціни на пальне АЗС
Ринок пального в Україні успішно працює, ціни на АЗС невдовзі стабілізуються, - директор консалтингової групи "А95"
13:24
У Німеччині згорів гуртожиток для українських біженців
У Німеччині згорів гуртожиток для українських біженців, слідство підозрює, що це навмисний підпал
13:13
Олаф Шольц
Німеччина планує підготувати близько 5 тисяч українських військових до весни
12:52
На фото: військовий кухар Нацгвардії
"Якщо ти в окопах, не маєш ресторанчиків, надія лише на кухаря": у Нацгвардії розповіли про роботу на кухні
12:51
Джорджія Мелоні
"Італія не буде слабкою ланкою ЄС і НАТО": Мелоні відреагувала на слова Берлусконі, який звинуватив Зеленського у війні
12:51
Швеція - НАТО
Згоду на вступ Швеції до НАТО дали 28 країн-членів із 30
12:38
Олег Синєгубов
З вересня ЗСУ звільнили понад 500 населених пунктів Харківщини
12:25
OPINION
Вадим Денисенко
Путін замазує в кров всіх , хто належав до так званої партії мовчання
12:24
втрати окупантів
В Україні знищили російський танковий екіпаж "Горький", - офіцер ЗСУ Штефан
12:22
Інсайдерам останнього оновлення Xbox вже доступний український інтерфейс
Інсайдерам останнього оновлення Xbox вже доступний український інтерфейс
12:14
Обстріли Чугуївського району, Харківщина
Росіяни за добу обстріляли чотири райони Харківщини та поранили людину
12:06
Марк Гемілл
Зірка "Зоряних воєн" Марк Гемілл допоміг зібрати кошти на понад 500 дронів для України
12:05
Яхта
Іспанія та Франція змусили російських олігархів платити за заарештовані яхти, - Reuters
11:55
У Протасовому Яру висадили алею в пам'ять про Ратушного
У Протасовому Яру висадили алею в пам'ять про Ратушного
11:40
свічка
На Харківщині сапери підірвалися на міні: двоє загинули, ще четверо постраждали
11:23
Лінас Лінкявічюс
Якщо РФ уже розповідає, що воює з НАТО, залишається взяти Україну до Альянсу, - ексглава МЗС Литви Лінкявічюс
11:12
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 20 жовтня: скільки сьогодні коштують долар та євро
11:12
окупанти танк
Росіяни обстріляли Чернігівщину з артилерії, мінометів і дронів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV