Запорукою залучення інвестицій для відбудови України є реформи, - посол Британії
Проведення реформ під час війни є надскладним завданням, однак вони є запорукою для залучення інвестицій, необхідних для відновлення України
На цьому наголосила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс у блозі для "Української правди".
Вона розповіла, що під час спілкування з представниками громад бачила рішучість людей відбудувати свою країну і повернути життя до нормального стану, як під час війни, так і після її завершення. При цьому українці розуміють, що відбудова потребуватиме багато зусиль і ресурсів.
Посол Британії наводить оцінки Світового банку, згідно з якими вартість відновлення України вже перевищила 411 мільярдів доларів – і щодня збільшується.
"Це робить проєкт з відбудови України одним з найбільш амбітних і дорогих з часів Другої світової війни. Для його успішної реалізації Україні знадобиться співпраця не лише з урядами інших країн, а й з бізнесом. Тільки приватний сектор здатен мобілізувати інвестиції в масштабах, необхідних для задоволення потреб відновлення України. Нам потрібно об'єднати зусилля і створити умови для масштабних інвестицій з боку приватного сектора, щоб відбудувати зруйноване", - зауважує Сіммонс.
Водночас вона наголошує, що самої по собі перемоги у війні недостатньо для створення умов для відбудови – запорукою для залучення інвестицій є реформи.
"Такі принципи, як верховенство права, незалежність судової системи, нульова толерантність до корупції, прозорість державного управління та інші, є вирішальними для інвесторів і критично важливими для майбутнього України", - вказує представниця Британії.
Утім, визнає Сіммонс, продовжувати реформи в умовах повітряних атак чи дисбалансу в енергетичній системі, спричинених ударами Росії, є "надскладним завданням".
"Але я знаю, що Україна переможе. Я бачу, як вона перемагає щодня. Її люди продемонстрували мені це. І я впевнена, що Україна продемонструє це й інвесторам усього світу на Конференції (з питань відновлення України - ред.)", - зазначила Сіммонс.
Відзначимо, 21–22 червня у Лондоні відбудеться міжнародна конференція з питань відновлення України Ukraine Recovery Conference – 2023. Конференція буде зосереджена на мобілізації міжнародної підтримки для економічної й соціальної стабілізації України та процесу відновлення.
- 23 жовтня Олаф Шольц й Урсула фон дер Ляєн закликали створити "план Маршалла" для відбудови України.
- 2 червня Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури, Європейський інвестиційний банк та банк ЄС підписали грантову угоду про виділення понад €50 млн для підтримки критичної інфраструктури та зведення тимчасових мостів у постраждалих від війни регіонах України.
- 19 червня заступник голови офісу президента України Ростислав Шурма повідомив, що Україна шукає до 40 мільярдів доларів для фінансування першої частини "Зеленого плану Маршалла" для відновлення своєї економіки.
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