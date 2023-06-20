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Запорукою залучення інвестицій для відбудови України є реформи, - посол Британії

20 червня, 2023 вiвторок
04:54
Світ Мелінда Сіммонс

Проведення реформ під час війни є надскладним завданням, однак вони є запорукою для залучення інвестицій, необхідних для відновлення України

На цьому наголосила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс у блозі для "Української правди".

Вона розповіла, що під час спілкування з представниками громад бачила рішучість людей відбудувати свою країну і повернути життя до нормального стану, як під час війни, так і після її завершення. При цьому українці розуміють, що відбудова потребуватиме багато зусиль і ресурсів.

Посол Британії наводить оцінки Світового банку, згідно з якими вартість відновлення України вже перевищила 411 мільярдів доларів – і щодня збільшується.

"Це робить проєкт з відбудови України одним з найбільш амбітних і дорогих з часів Другої світової війни. Для його успішної реалізації Україні знадобиться співпраця не лише з урядами інших країн, а й з бізнесом. Тільки приватний сектор здатен мобілізувати інвестиції в масштабах, необхідних для задоволення потреб відновлення України. Нам потрібно об'єднати зусилля і створити умови для масштабних інвестицій з боку приватного сектора, щоб відбудувати зруйноване", - зауважує Сіммонс.

Водночас вона наголошує, що самої по собі перемоги у війні недостатньо для створення умов для відбудови – запорукою для залучення інвестицій є реформи.

"Такі принципи, як верховенство права, незалежність судової системи, нульова толерантність до корупції, прозорість державного управління та інші, є вирішальними для інвесторів і критично важливими для майбутнього України", - вказує представниця Британії.

Утім, визнає Сіммонс, продовжувати реформи в умовах повітряних атак чи дисбалансу в енергетичній системі, спричинених ударами Росії, є "надскладним завданням".

"Але я знаю, що Україна переможе. Я бачу, як вона перемагає щодня. Її люди продемонстрували мені це. І я впевнена, що Україна продемонструє це й інвесторам усього світу на Конференції (з питань відновлення України - ред.)", - зазначила Сіммонс.

Відзначимо, 21–22 червня у Лондоні відбудеться міжнародна конференція з питань відновлення України Ukraine Recovery Conference – 2023. Конференція буде зосереджена на мобілізації міжнародної підтримки для економічної й соціальної стабілізації України та процесу відновлення.

  • 23 жовтня Олаф Шольц й Урсула фон дер Ляєн закликали створити "план Маршалла" для відбудови України.
  • 2 червня Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури, Європейський інвестиційний банк та банк ЄС підписали грантову угоду про виділення понад €50 млн для підтримки критичної інфраструктури та зведення тимчасових мостів у постраждалих від війни регіонах України.
  • 19 червня заступник голови офісу президента України Ростислав Шурма повідомив, що Україна шукає до 40 мільярдів доларів для фінансування першої частини "Зеленого плану Маршалла" для відновлення своєї економіки.
Економіка
Війна з Росією
допомога Україні
Велика Британiя
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