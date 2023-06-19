Про це повідомив Reuters заступник голови офісу президента України Ростислав Шурма, напередодні саміту, який відбудеться цього тижня.

Стало відомо, що на дводенній зустрічі, яка розпочнеться в середу в Лондоні, політики та фінансисти обговорять короткострокові питання фінансування країни, а також розглянуть довгострокові зусилля з реконструкції.

За оцінками Світового банку, відновлення України коштуватиме 411 мільярдів доларів, що втричі перевищує валовий внутрішній продукт країни. З моменту вторгнення РФ в лютому 2022 року зовнішні донори влили в Україну 59 мільярдів доларів на фінансові потреби.

Зазначається також, що заступник голови Офісу президента, називаючи цифру в 40 мільярдів доларів на початковий етап відновлення, сказав, що першочергову увагу буде приділено металургійній промисловості.

У 2021 році цей сектор забезпечив близько 10% українського ВВП, третину експортних надходжень і дав роботу близько 600 000 людей. На його частку також припадає 15% викидів вуглецю в країні, і Шурма сказав, що зараз є можливість побудувати галузь, засновану на відновлюваних джерелах енергії.

"Якщо ви маєте відбудовуватися, то логічно відбудовуватися "зеленими" методами відповідно до нових технологій... Наше бачення полягає в тому, щоб побудувати в Україні "зелену" сталеливарну промисловість потужністю 50 мільйонів тонн", - сказав він в інтерв'ю.

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Це дозволить країні стати найдешевшим у світі постачальником "зеленої" сталі і суттєво підтримати зусилля Європи з декарбонізації, що стимулюється інвестиціями в нові вітрові, сонячні, атомні та гідроелектростанції.

За словами Шурми, багато з пошкоджених старих металургійних заводів країни були побудовані в місцях, які відповідали їхній залежності від вугілля як джерела енергії, але тепер вони можуть будувати ближче до родовищ залізної руди і якомога далі від регіону Донбасу.

Додається також, що для того, щоб допомогти залучити $20-$40 млрд початкового фінансування, Україна планує створити коаліцію з представників промисловості, державного та приватного секторів для розробки плану, в тому числі для проведення початкової роботи з визначення масштабів проєктів.

Підготовчі роботи, ймовірно, займуть 1-1,5 роки, хоча, за словами Шурми, "щоб бути реалістом, фактичне будівництво розпочнеться лише після закінчення війни".

Повідомляється, що прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак на конференції закликатиме світових інвесторів і британський бізнес посилити підтримку України.

Довідка: План Маршалла - це програма відновлення країн Європи після Другої світової війни. Проєкт плану було висунуто 1947 року держсекретарем США Джорджем Маршаллом. Він вступив у дію у квітні 1948 року. У виконанні плану брали участь 17 європейських країн.