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Україна прагне отримати $40 млрд на "Зелений план Маршалла" й побудувати зелену сталеливарну промисловість

19 червня, 2023 понедiлок
07:49
Економіка

Україна шукає до 40 мільярдів доларів для фінансування першої частини "Зеленого плану Маршалла" для відновлення своєї економіки

Про це повідомив Reuters заступник голови офісу президента України Ростислав Шурма, напередодні саміту, який відбудеться цього тижня.

Стало відомо, що на дводенній зустрічі, яка розпочнеться в середу в Лондоні, політики та фінансисти обговорять короткострокові питання фінансування країни, а також розглянуть довгострокові зусилля з реконструкції.

За оцінками Світового банку, відновлення України коштуватиме 411 мільярдів доларів, що втричі перевищує валовий внутрішній продукт країни. З моменту вторгнення РФ в лютому 2022 року зовнішні донори влили в Україну 59 мільярдів доларів на фінансові потреби.

Зазначається також, що заступник голови Офісу президента, називаючи цифру в 40 мільярдів доларів на початковий етап відновлення, сказав, що першочергову увагу буде приділено металургійній промисловості.

У 2021 році цей сектор забезпечив близько 10% українського ВВП, третину експортних надходжень і дав роботу близько 600 000 людей. На його частку також припадає 15% викидів вуглецю в країні, і Шурма сказав, що зараз є можливість побудувати галузь, засновану на відновлюваних джерелах енергії.

"Якщо ви маєте відбудовуватися, то логічно відбудовуватися "зеленими" методами відповідно до нових технологій... Наше бачення полягає в тому, щоб побудувати в Україні "зелену" сталеливарну промисловість потужністю 50 мільйонів тонн", - сказав він в інтерв'ю.

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Це дозволить країні стати найдешевшим у світі постачальником "зеленої" сталі і суттєво підтримати зусилля Європи з декарбонізації, що стимулюється інвестиціями в нові вітрові, сонячні, атомні та гідроелектростанції.

За словами Шурми, багато з пошкоджених старих металургійних заводів країни були побудовані в місцях, які відповідали їхній залежності від вугілля як джерела енергії, але тепер вони можуть будувати ближче до родовищ залізної руди і якомога далі від регіону Донбасу.

Додається також, що для того, щоб допомогти залучити $20-$40 млрд початкового фінансування, Україна планує створити коаліцію з представників промисловості, державного та приватного секторів для розробки плану, в тому числі для проведення початкової роботи з визначення масштабів проєктів.

Підготовчі роботи, ймовірно, займуть 1-1,5 роки, хоча, за словами Шурми, "щоб бути реалістом, фактичне будівництво розпочнеться лише після закінчення війни".

Повідомляється, що прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак на конференції закликатиме світових інвесторів і британський бізнес посилити підтримку України.

Довідка: План Маршалла - це програма відновлення країн Європи після Другої світової війни. Проєкт плану було висунуто 1947 року держсекретарем США Джорджем Маршаллом. Він вступив у дію у квітні 1948 року. У виконанні плану брали участь 17 європейських країн.

  • 23 жовтня Олаф Шольц й Урсула фон дер Ляєн закликали створити "план Маршалла" для відбудови України.
  • 2 червня Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури, Європейський інвестиційний банк та банк ЄС підписали грантову угоду про виділення понад €50 млн для підтримки критичної інфраструктури та зведення тимчасових мостів у постраждалих від війни регіонах України.
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відбудова України
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