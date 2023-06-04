Про це він заявив в етері телеканалу "Еспресо"

"Для того, щоб інвестори йшли в Україну, ми маємо створити набагато кращі умови ніж в Польщі та Європі загалом. Жоден інвестор не прийде в Україну, поки не буде гарантовано право власності. Це одна із головних проблем, без вирішення якої жодна інвестиція та програма не будуть працювати. Ми вже дуже тішились реформі Верховного Суду, але, судячи з усього, поспішили. У нас дуже багато проблем, які потребують нагального вирішення", - наголосив Непран.