У червні вийдемо з програмами відбудови України, у які готовий інвестувати світ, - Зеленський
Влада працює над програми відновлення України після війни − уже в черні їх планують презентувати партнерам
Про це повідомив Володимир Зеленський під час вечірнього звернення, інформує Офіс президента
"Провів доволі змістовну нараду з урядовцями щодо програм відновлення нашої території та українського життя після бойових дій та війни загалом. Ми опрацьовуємо всі аспекти відновлення, і кожен з них – у новому безпековому форматі. Економіка та промисловість, ОПК, енергетика, інфраструктура, освітня галузь, соціальна сфера, медицина, зокрема реабілітаційний компонент… Усе те, що має бути побудовано, те, у що готовий інвестувати світ, те, що дасть Україні й українцям надійний захист і впевнений розвиток нашого соціального капіталу", - йдеться у зверненні.
Президент додав, що наразі влада допрацьовує конкретні пункти цих державних програм, а вже в червні вийде "на практичну роботу з партнерами" щодо цих планів.
Зеленський підкреслив, що йдеться і про відбудову "тут і зараз" (зокрема, критичних систем), і про стратегічну трансформації України.
Він також висловив упевненість, що цей проєкт відбудови дасть поштовх для розвитку не лише Україні, а й усім партнерам.
Наразі ж, за словами президента, на основі наявних ресурсів запустили державний сервіс "єВідновлення" − він покликаний допомогти людям, які потребують ремонту будинків або квартир пошкоджених окупантами.
"Наступний крок – відшкодування за втрачене житло. І це буде", − підсумував Зеленський.
- Нагадаємо, від 10 травня українці можуть подати заявку в Дії та отримати допомогу за пошкоджене житло у рамках програми "єВідновлення".
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