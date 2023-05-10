Про це інформує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Відсьогодні всі українці, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ і яке ще не було відремонтоване, зможуть скористатись послугою єВідновлення в Дії. Це стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад кімнат в гуртожитку.

Пріоритет надаватимуть учасникам бойових дій, людям з інвалідністю внаслідок війни, ветеранам війни, членам сімей загиблих військових, мобілізованим, багатодітним родинам, особам з інвалідністю І та ІІ групи, батькам-вихователям дитячого будинку сімейного типу; опікунам/піклувальникам і прийомним батькам, дітям-сиротам та позбавленим піклування.

Громадяни, які вже відремонтували своє житло, наразі не можуть претендувати на державну допомогу.

Аби отримати державну допомогу на ремонт пошкодженого війною житла необхідно подати повідомлення в Дії та відкрити картку єВідновлення в одному з банків-партнерів. Також згодом це можливо буде через ЦНАП, нотаріуси або управління соцзахисту.

Комісія при громаді розгляне заявку протягом місяця та визначить суму, яка буде нарахована. Розрахунок допомоги здійснюватиметься на основі ухваленого урядом чек-листа.

Допомогу можна витратити на будівельні матеріали та роботи від підрядників, які підключені до програми. Кошти треба використати протягом року.

Додаткові питання щодо єВідновлення можна поставити на урядовій гарячій лінії 1545, а також до команди підтримки Дії.

За даними обласних адміністрацій, з 24 лютого 2022 року зруйновано або пошкоджено майже 18,5 тисяч багатоповерхових житлових будинків та понад 142 тисячі приватних домівок.

"У найближчих планах – запуск механізму компенсацій за зруйноване житло, передбаченого законом №2923. Очікуємо, що вже до кінця цього року тисячі українців зможуть придбати нове житло", – прокоментував міністр інфраструктури Олександр Кубраков.