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Головна Економіка У Комітеті Ради з організації держвлади розповіли, хто отримає компенсацію за зруйноване житло у першу чергу

У Комітеті Ради з організації держвлади розповіли, хто отримає компенсацію за зруйноване житло у першу чергу

23 березня, 2023 четвер
19:10
Економіка Зруйнований будинок

Розгляд заявок громадян на отримання компенсації за втрачене житло відбуватиметься через цифрові інструменти, тож жодна комісія не зможе вплинути на черговість

Про це повідомила голова комітету з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування та голова партії "Слуга народу" Олену Шуляк в інтерв’ю Kyiv Post.

За словами чиновниці, заявки надходитимуть в автоматичній черзі, тож жодна комісія не зможе впливати на черговість прийняття рішень щодо компенсації. Втім перевага надаватиметься військовослужбовцям, багатодітним сім’ям, особам з інвалідністю та демобілізованим.

"Якщо ти громадянин України, і в тебе зруйноване житло, ти маєш право отримати компенсацію. Компенсація є двох видів. Якщо в тебе знищена квартира, ти отримаєш житловий сертифікат, вартість якого розраховується дуже просто. Береться метраж квартири, який зафіксований в правовстановлюючих документах, і помножується на вартість для компенсації, яку визначить уряд. Для кожного регіону він буде свій з урахуванням різних характеристик", – розповіла Шуляк.

Зараз механізм визначення вартості тільки напрацьовується. Але він буде максимально наближений до того, щоб людина могла купити за ринковою вартістю житло, яке вона забажає.

"Ми, до речі, прописали в законі, що не важливо, де розташовувалось зруйноване житло. Людина зможе використати житловий сертифікат в будь-якому населеному пункті", - зауважила нардеп.

За її словами, для власників приватних будинків - ширший вибір. Вони можуть або отримати житловий сертифікат і обміняти його на квартиру, або отримати цільові кошти на придбання будівельних матеріалів чи виконання будівельних робіт, щоб збудувати свій будинок на тій же земельній ділянці, де він був зруйнований.

Джерелом фінансування, яке можна буде використовувати на надання таких компенсацій, стане Фонд ліквідації наслідків збройної агресії РФ. До цього фонду були спрямовані перші 17 млрд грн, арештовані кошти дочірніх банків "Сбербанку" та інших російських банків, які працювали в Україні.

Суспільство
Україна
відбудова України
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