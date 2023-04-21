Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, спершу необхідно провести тестування "єВідновлення", аби у майбутньому уникнути помилок і непорозумінь.

"Сервіс працюватиме в Дії вже з 10 травня. Отримані цільові кошти можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму компенсацій визначить спецкомісія, а кошти будуть зараховуватися людям на спецрахунок в банку", - зазначив очільник уряду.

За словами прем’єр-міністра, пріоритет у компенсації матимуть учасники бойових дій, сім’ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини та люди з інвалідністю.

"Кожне відновлене житло - це крок до великої відбудови та відродження України", - підкреслив Денис Шмигаль.