В Україні запускають тестування сервісу "єВідновлення", через який можна отримати компенсацію за втрачене житло
10 травня уряд розпочне тестування програми, що дасть можливість українцям отримати компенсацію за втрачене чи пошкоджене у війні з РФ житло
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, спершу необхідно провести тестування "єВідновлення", аби у майбутньому уникнути помилок і непорозумінь.
"Сервіс працюватиме в Дії вже з 10 травня. Отримані цільові кошти можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму компенсацій визначить спецкомісія, а кошти будуть зараховуватися людям на спецрахунок в банку", - зазначив очільник уряду.
За словами прем’єр-міністра, пріоритет у компенсації матимуть учасники бойових дій, сім’ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини та люди з інвалідністю.
"Кожне відновлене житло - це крок до великої відбудови та відродження України", - підкреслив Денис Шмигаль.
- У Комітеті Ради з організації держвлади розповіли, хто отримає компенсацію за зруйноване житло у першу чергу. Розгляд заявок громадян на отримання компенсації за втрачене житло відбуватиметься через цифрові інструменти, тож жодна комісія не зможе вплинути на черговість.
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