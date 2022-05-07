Швеція запроваджує посилений контроль кордону через загрозу безпеці

Про це повідомляє Associated Press.

Посилений контроль триватиме із 11 травня по 11 листопада. Мандрівники повинні будуть пред’являти паспорти упродовж цього періоду.

За словами міністра юстиції Швеції Моргана Йоганссона, зазвичай люди та товари вільно переміщуються між 22 країнами Європейського Союзу та Ісландією, Ліхтенштейном, Норвегією й Швейцарією – без прикордонного контролю. Проте тимчасовий контроль дозволений з міркувань безпеки та здоров’я громадян. Його також запровадила й низка інших країн, зокрема Німеччина, Австрія, Норвегія та Данія.

"Це також може допомогти виявити потенційних зловмисників і таким чином запобігти можливим терористичним атакам", – говорить Йоганссон про запровадження контролю.

1 травня Росія порушила повітряний простір Данії та Швеції, через що МЗС викликали послів РФ.

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