Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у телеграм.

"Делегація відвідала місце масового поховання людей, яких вбили та закатували росіяни, біля храму Святого Апостола Андрія Первозванного в Бучі. Також Прем‘єр-міністр на власні очі побачила зруйновані та пошкоджені після "руського миру" будинки в Бородянці", - написав він.

В ході візиту вона наголосила, що українці борються не просто за Україну, а за цивілізований світ та демократичні цінності.