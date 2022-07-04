Швецька прем'єр-міністерка Магдалена Андерссон відвідала Бучу і Бородянку
Швецька прем'єр-міністерка на власні очі побачила зруйновані та пошкоджені будинки у Бучі і Бородянці
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у телеграм.
"Делегація відвідала місце масового поховання людей, яких вбили та закатували росіяни, біля храму Святого Апостола Андрія Первозванного в Бучі. Також Прем‘єр-міністр на власні очі побачила зруйновані та пошкоджені після "руського миру" будинки в Бородянці", - написав він.
В ході візиту вона наголосила, що українці борються не просто за Україну, а за цивілізований світ та демократичні цінності.
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