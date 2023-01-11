Швейцарія блокує постачання Україні певних типів озброєння з Іспанії, - міністр оборони Роблес

Про це інформує Europa Press.

Під час виступу перед іспанськими послами, Роблес повідомила про надання Україні військової допомоги та наголосила, що Іспанія продовжуватиме робити це й у майбутньому. У такий спосіб країна підтримує законну оборону України проти "несправедливої, незаконної і жорстокої" повномасштабної війни, яку розв’язала Росія.

Також міністр оборони прокоментувала не надання Швейцарією дозволу на передачу Україні певних військових матеріалів власного виробництва.

"Ми розуміємо, поважаємо та приймаємо нейтралітет, але для матеріалу нам потрібен певний дозвіл від Швейцарії, який вона нам поки не надає", - сказала Роблес.

Вона додала, що іспанське міноборони звернеться по допомогу до посольства країни з проханням про допомогу в отриманні цього дозволу.

Крім того, очільниця міноборони Іспанії нагадала, що її країна допомагає Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона наголосила, що Іспанія продовжуватиме це робити, зокрема вона прийматиме біженців, лікуватиме поранених і навчатиме військовослужбовців.

Роблес також відзначила військове посилення місій НАТО зі стримування на східному фланзі Альянсу. Вона наголосила на прихильності Іспанії до колективної оборони.

"Будь-який мінімальний напад на країну НАТО активує статтю 5 і країни діятимуть на захист мир", - зазначила Роблес.

13 грудня 2022 року стало відомо, що Іспанія передасть Україні понад 160 одиниць обладнання для відновлення електромережі після російських ракетних ударів.