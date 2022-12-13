Про це повідомили в МЗС Іспанії.

МЗС спільно з компанією Red Eléctrica передає у розпорядження "Укренерго" загалом 163 одиниці обладнання для підстанцій. Про пакет оголосили у рамках конференції на підтримку України, що проходить у Парижі.

Компанія Red Eléctrica надає загалом 135 трансформаторів різного типу, 26 громовідводів для об’єктів енергосистеми та інше специфічне обладнання. Перед цим у листопаді, під час візиту глави МЗС Іспанії Хосе Мануеля Альбареса до Києва, оголосили по надання 14 генераторів.

На конференції у Парижі Іспанія також планує оголосити, що у 2023 році Україна буде серед пріоритетів її гуманітарних програм.

Нагадаємо, сьогодні, 13 грудня, у США повідомили, що відправлять в Україну першу партію енергетичного обладнання на суму $13 млн, а Канада надасть 50 освітлювальних веж, які допоможуть енергетикам здійснювати ремонтні роботи у темний час доби.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb