Іспанія передає Україні 135 трансформаторів та інше обладнання для ремонту електромереж
Іспанія передає Україні понад 160 одиниць обладнання для відновлення електромережі після російських ракетних ударів
Про це повідомили в МЗС Іспанії.
МЗС спільно з компанією Red Eléctrica передає у розпорядження "Укренерго" загалом 163 одиниці обладнання для підстанцій. Про пакет оголосили у рамках конференції на підтримку України, що проходить у Парижі.
Компанія Red Eléctrica надає загалом 135 трансформаторів різного типу, 26 громовідводів для об’єктів енергосистеми та інше специфічне обладнання. Перед цим у листопаді, під час візиту глави МЗС Іспанії Хосе Мануеля Альбареса до Києва, оголосили по надання 14 генераторів.
На конференції у Парижі Іспанія також планує оголосити, що у 2023 році Україна буде серед пріоритетів її гуманітарних програм.
- Нагадаємо, сьогодні, 13 грудня, у США повідомили, що відправлять в Україну першу партію енергетичного обладнання на суму $13 млн, а Канада надасть 50 освітлювальних веж, які допоможуть енергетикам здійснювати ремонтні роботи у темний час доби.
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