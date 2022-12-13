Про це у Facebook повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів.

"Наші герої-енергетики працюють 24/7, аби відремонтувати пошкоджену інфраструктуру та повернути світло до домівок. Ось такі 15 генераторних освітлювальних веж, кожна з яких заввишки 8 метрів, призначені для проведення ремонтних робіт енергетичних об’єктів у нічний час, уже прибули до України", - написала вона й показала фото.

"Всього наші друзі та партнери з Canada-Ukraine Foundation до Нового року передадуть 50 таких установок, аби наші енергетики мали змогу працювати вдень і вночі", - додала амбасадорка.

Президент Володимир Зеленський запропонував проєкт із закупівлі 50 млн LED-ламп для України.

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