Швейцарія має намір стимулювати українських біженців до працевлаштування: подробиці
Швейцарія хоче, аби українські біженці більш активно шукали роботу, а тому планується скасувати для них обов'язковий дозвіл на працю, який видає місцева влада
Про це пише swissinfo.ch.
Зазначається, що станом на листопад 2023 року у Швейцарії працює лише кожен п'ятий біженець. Натомість Федеральна рада має намір протягом наступного року подвоїти частку українських біженців, які мають постійну роботу, тобто довести її з 20% до 40%. За задумом влади, працевлаштовані українські біженці мають знизити навантаження на систему соціального забезпечення.
Одна із перешкод до виходу на ринок праці більшої кількості біженців полягає в тому, що кожен має отримувати дозвіл на роботу, пояснює видання. Кантональна влада перевіряє, як у трудовому договорі вказана зарплата, чи не занижена вона. У більшості випадків місцева влада схвалює трудові угоди – наприклад, у Цюриху дозвіл отримують 90% договорів. Тому частина політиків переконані, що процедуру отримання дозволу на роботу для українців з дозволом на проживання категорії S слід скасувати.
"Українці від цього лише виграють, бо саме необхідність ходити інстанціями відштовхує багатьох від активного пошуку роботи. Крім того, у такій ситуації роботодавці стануть загалом привабливішими для біженців, та й у влади буде менше роботи", – пояснила депутатка федерального парламенту Коріна Гредіг.
За задумом політиків, українці в разі ухвалення нових змін повинні будуть лише повідомляти владі про факт працевлаштування.
Зазначається, що остаточне рішення національна рада (велика палата парламенту Швейцарії) може ухвалити за кілька тижнів.
- 1 листопада Швейцарія ухвалила рішення не скасовувати статус захисту для українських біженців до 4 березня 2025 року.
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