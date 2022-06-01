Про це повідомляє Reuters.

У Швейцарії пояснили заборону тим, що країна дотримується нейтралітету і не постачає зброю в зони конфлікту сама, а також вимагає, щоб інші країни вимагали дозволу на реекспорт.

Данія планувала відправити до України близько 20 бойових машин піхоти Piranha ІІІ.

Це вже не перший випадок блокування Швейцарією постачання озброєнь до України. У квітні було накладено вето на реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва, які використовуються в німецьких зенітних танках Marder, які ФРН планує відправити до України. Також було відхилено прохання Польщі надати зброю для допомоги Києву.

24 квітня уряд Швейцарії наклав вето на реекспорт до України боєприпасів до німецьких БМП Marder.

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