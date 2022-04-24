Швейцарія заборонила постачати до України боєприпаси до БМП Marder, - ЗМІ

Про це повідомляє Sonntags Zeitung.

За інформацією видання, швейцарський уряд заборонив реекспорт боєприпасів для бойових машин піхоти Marder, які виготовляє німецький оборонний концерн Rheinmetall.

Боєприпаси для Marder виробляються на одному зі швейцарських підприємств.

Таке рішення урядовці пояснили тим, що Швейцарія забороняє реекспорт таких видів озброєнь у зони конфліктів.

23 квітня стало відомо, що дочірнє підприємство німецького виробника - Rheinmetall Landsysteme - звернулося до уряду Німеччини з проханням санкціонувати постачання до України 100 БМП Marder. Очікується, що рішення щодо експорту БМП ФРН має ухвалити найближчими днями.

20 квітня заступник генерального інспектора Бундесверу Маркус Лаубенталь заявив, що Німеччина не постачатиме Україні БМП Marder, аби не підірвати обороноздатність НАТО.

20 квітня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина не накладала заборону на постачання до України бронетехніки

22 квітня у інтервʼю Der Spiegel канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив нерішучість стосовно поставок в Україну важкого озброєння бажанням уникнути прямої конфронтації НАТО з Росією.

23 квітня дочірнє підприємство німецького оборонного концерну Rheinmetall звернулося до федерального уряду Німеччини за дозволом на постачання Україні 100 бойових машин піхоти Marder.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb