Швейцарія передала МВС України системи для визначення ДНК-профілю

Про це міністерство повідомило у фейсбук.

Передача обладнання відбулася в межах візиту надзвичайного і повноважного посла Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Фелікса Бауманна до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.