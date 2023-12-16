Швейцарія передала МВС України системи для визначення ДНК-профілю
Експертна служба МВС України отримала від Швейцарії три автоматизовані системи для встановлення генетичного профілю RapidHIT ID
Про це міністерство повідомило у фейсбук.
Передача обладнання відбулася в межах візиту надзвичайного і повноважного посла Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Фелікса Бауманна до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
- Раніше Франція передала Україні мобільну ДНК-лабораторію для ідентифікації жертв російської агресії в Бучі.
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