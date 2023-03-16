Про це повідомила пресслужба МВС.

Так, очільник МВС Ігор Клименко зустрівся з послом Французької Республіки в Україні Етьєном де Понсеном. Сторони обговорили питання співпраці у сферах: боротьби з корупцією, міграційної політики – підтримки українських біженців, обміну досвідом щодо створення безпекового середовища, а також сприяння французької сторони в розслідуванні воєнних злочинів росіян, вчинених на тимчасово окупованих територіях.

Клименко зазначив, що передана Францією мобільна ДНК-лабораторія є необхідною для розслідування воєнних злочинів на деокупованих територіях. Етьєн де Понсен відзначив, що невдовзі Національній поліції буде надана ще одна така лабораторія.

"Очільник МВС України наголосив на важливості будівництва і постачання катерів для Державної прикордонної служби України, а також для глибокого гуманітарного розмінування водної акваторії нашої держави. Він нагадав, що 30% території нашої держави наразі забруднено мінами та іншими вибухонебезпечними предметами", - йдеться в повідомленні пресслужби МВС.

"Своєю чергою Етьєн де Понсен запевнив, що процес виробництва катерів уже триває і невдовзі перші одиниці будуть передані українській стороні. Також буде продовжено й проєкт щодо постачання пожежних машин із драбинами висотою понад 45 метрів", - додали у відомстві.