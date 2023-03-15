На Київщині невпізнаними залишаються 199 тіл цивільних

Про це Укрінформу повідомив начальник поліції столичної області Андрій Нєбитов.

"У нас залишається 199 неідентифікованих людей. Загалом на сьогодні ми знайшли 1374 тіла цивільних українців, яких було вбито під час активних бойових дій", - сказав він.