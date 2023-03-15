На Київщині невпізнаними залишаються 199 тіл цивільних
У Київській області залишаються неідентифікованими 199 тіл українців, убитих під час навали російських окупантів навесні 2022 року
Про це Укрінформу повідомив начальник поліції столичної області Андрій Нєбитов.
"У нас залишається 199 неідентифікованих людей. Загалом на сьогодні ми знайшли 1374 тіла цивільних українців, яких було вбито під час активних бойових дій", - сказав він.
- У серпні 2022 року стало відомо про ліквідацію окупантів із 64-ї бригади, які катували мирних мешканців Бучі Київської області.
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