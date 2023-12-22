Швейцарія приєдналася до 12-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Про це йдеться в заяві швейцарського уряду.

У повідомленні зазначено, що Федеральний департамент з питань економіки, освіти та досліджень (EAER) Швейцарії запровадив обмеження ще проти 61 фізичної особи та 86 юридичних осіб.

Зокрема, до нового санкційного списку потрапили військовослужбовці збройних сил Білорусі, керівники військово-промислових компаній та члени центральної виборчої комісії Росії. Під нові санкції країни потрапили переважно російські компанії, які працюють в оборонному секторі.

Також у повідомленні підкреслили, що 12-й пакет санкцій ЄС передбачає різні інші заходи, зокрема - поетапну заборону на імпорт алмазів з Росії або її походження.

"Імпорт алмазів російського походження до Швейцарії у будь-якому разі різко скоротився після початку військової агресії Росії проти України. На даному етапі прямого імпорту природних або синтетичних алмазів з Росії до Швейцарії більше немає", - сказали в департаменті.

Відповідно до заяви швейцарського уряду, Федеральна рада згодом розгляне можливість ухвалення нових санкцій.