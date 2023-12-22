Швейцарія приєдналася до 12-го пакету санкцій ЄС проти Росії
Швейцарія доєдналася до нового пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, який ухвалили 18 грудня 2023 року
Про це йдеться в заяві швейцарського уряду.
У повідомленні зазначено, що Федеральний департамент з питань економіки, освіти та досліджень (EAER) Швейцарії запровадив обмеження ще проти 61 фізичної особи та 86 юридичних осіб.
Зокрема, до нового санкційного списку потрапили військовослужбовці збройних сил Білорусі, керівники військово-промислових компаній та члени центральної виборчої комісії Росії. Під нові санкції країни потрапили переважно російські компанії, які працюють в оборонному секторі.
Також у повідомленні підкреслили, що 12-й пакет санкцій ЄС передбачає різні інші заходи, зокрема - поетапну заборону на імпорт алмазів з Росії або її походження.
"Імпорт алмазів російського походження до Швейцарії у будь-якому разі різко скоротився після початку військової агресії Росії проти України. На даному етапі прямого імпорту природних або синтетичних алмазів з Росії до Швейцарії більше немає", - сказали в департаменті.
Відповідно до заяви швейцарського уряду, Федеральна рада згодом розгляне можливість ухвалення нових санкцій.
- 18 грудня, Європейський Союз затвердив 12-й санкційний пакет проти РФ. У ньому міститься заборона на прямий або непрямий імпорт, купівлю або передачу алмазів із Росії. Ця заборона поширюється на алмази походженням з Росії, алмази, що експортуються з Росії, алмази, що прямують транзитом через Росію, і російські алмази, оброблені в третіх країнах.
Окрім того, з 1 січня 2024 року пряма заборона поширюється на непромислові природні й синтетичні алмази та на ювелірні вироби з діамантами. Також є непряма заборона на імпорт російських діамантів під час обробки (тобто огранювання та/або полірування) у третіх країнах, включаючи ювелірні вироби, що містять алмази, які походять з Росії. Її поступово вводитимуть із 1 березня 2024 року до 1 вересня 2024 року.
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