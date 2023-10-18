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Швейцарія виділила кошти на підтримку виробників молока в семи областях України: як отримати допомогу

18 жовтня, 2023 середа
10:23
Економіка молоко

Швейцарія виділила близько 88,5 млн грн на підтримку виробників молока у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській і ще трьох областях

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Метою проєкту названо забезпечення продовольчої безпеки в цілому та зокрема через покращення доступу для мешканців України до якісних і безпечних молочних продуктів вітчизняного виробництва.

За кошти Швейцарії буде закуплено набори, які отримають виробники молока. Ці набори мають покрити тримісячну потребу.

"За підтримки Швейцарії виробники молока мають змогу отримати засоби для миття та дезінфекції доїльного обладнання, перед- та післядоїльної обробки вимені, серветки для гігієни вимені, рукавички, реактиви для виявлення прихованих форм маститів, дезінфектанти для тваринницьких приміщень тощо, що повною мірою задовольнить тримісячну потребу", - розповіли в Мінагрополітики.

Вказується, що закупівля товарів переважно здійснюватиметься безпосередньо в тих українських постачальників, які діяли на ринку і до повномасштабного вторгнення РФ, "аби не порушувати вибудовані взаємозв’язки з господарствами з виробництва молока, задля відновлення їхніх виробничих практик та технологій відповідно до вимог виробника доїльного обладнання".

Для одержання гуманітарної допомоги зацікавлені виробники молока у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях мають заповнити реєстраційну форму до 31 жовтня включно та одержати на вказану ними електронну адресу підтвердження запиту від проєкту. Реєстраційна форма доступна за посиланням: https://forms.gle/1ZUWVLPpwMMiNYNN7

Україна
Швейцарія
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