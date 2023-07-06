Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Програму буде реалізовано за фінансової підтримки урядів Японії та Норвегії.

Заявки на участь у програмі приймаються через Державний аграрний реєстр (ДАР) до 20 липня 2023 року. Податись можуть аграрії в 9 областях, які найбільше постраждали від війни: Сумській, Чернігівській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

"У межах програми кожен відібраний фермер отримає 2 тонни насіння озимих культур, достатніх для засіву 10 гектарів землі. Заявники можуть обрати одну з двох озимих культур: пшеницю або ячмінь", - розповіли в Мінагрополітики.

"У програмі можуть брати участь лише фізичні особи-підприємці та фізичні особи, які здійснюють свою діяльність у вищезазначених областях та володіють або орендують сільськогосподарські угіддя площею від 5 до 100 гектарів", - додали у відомстві.