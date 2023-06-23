В Україні почали збирати врожай

Про це 23 червня повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що збір урожаю вже проведено на площі 4,8 тис. га за врожайності 26,5 ц/га, а намолочено 12,6 тис. тонн зерна нового врожаю.

За даними міністерства, лідерами з обмолоту є сільгосптоваровиробники Одещини із показником 4 тис. га. Водночас за рівнем урожайності найвищі показники мають аграрії Миколаївщини - 32,0 ц/га.

"Сівбу ярих культур в Україні завершено. Всього посіяно 12,75 млн га зернових, зернобобових та олійних культур, а також 213 тис. га цукрового буряку. Зокрема, зернових та зернобобових посіяно 5 млн 672 тис. га", - йдеться у повідомленні.

Українські аграрії посіяли:

ярої пшениці – 280 тис. га;

ярого ячменю – 821,9 тис. га;

гороху – 139,3 тис. га;

вівса – 150,1 тис. га;

кукурудзи – 4 043,5 тис. га;

гречки – 120,7 тис. га;

проса – 51,1 тис. га.

Також відомо, що аграрії посіяли понад 5,3 млн га соняшнику та майже 1,8 млн га сої.

Що відомо про посівну 2023

1 березня Міністерство аграрної політики та продовольства України інформувало, що агровиробники можуть отримати насіння соняшника та міндобрива від USAID

11 березня у Мінагропромі заявили, що у 2023 році Україна виростить вдвічі більше сільгосппродукції, ніж споживе.

Голова Всеукраїнського конгресу фермерів Іван Слободяник в ефірі Еспресо 13 березня казав, що кількість замінованих полів в Україні вражає.

11 квітня стало відомо, що на Херсонщині планують сіяти кавуни. Після проведення розмінування в області вдалося збільшити площу земель для робіт.

Станом на 5 травня українські аграрії засіяли вже 2 млн 320 тисяч гектарів зернових і зернобобових культур. Серед них – понад мільйон гектарів кукурудзи.

5 червня стало відомо, що близько 7 млн га землі аграрії не можуть використати через замінування та війну. На той час в Україні було засіяно приблизно 12,5 млн га.