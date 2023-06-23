В Україні почали збирати врожай
В Одеській та Миколаївській областях агровиробники розпочали збір урожаю цього сезону. Всього посіяно 12,75 млн га зернових, зернобобових та олійних
Про це 23 червня повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Зазначається, що збір урожаю вже проведено на площі 4,8 тис. га за врожайності 26,5 ц/га, а намолочено 12,6 тис. тонн зерна нового врожаю.
За даними міністерства, лідерами з обмолоту є сільгосптоваровиробники Одещини із показником 4 тис. га. Водночас за рівнем урожайності найвищі показники мають аграрії Миколаївщини - 32,0 ц/га.
"Сівбу ярих культур в Україні завершено. Всього посіяно 12,75 млн га зернових, зернобобових та олійних культур, а також 213 тис. га цукрового буряку. Зокрема, зернових та зернобобових посіяно 5 млн 672 тис. га", - йдеться у повідомленні.
Українські аграрії посіяли:
- ярої пшениці – 280 тис. га;
- ярого ячменю – 821,9 тис. га;
- гороху – 139,3 тис. га;
- вівса – 150,1 тис. га;
- кукурудзи – 4 043,5 тис. га;
- гречки – 120,7 тис. га;
- проса – 51,1 тис. га.
Також відомо, що аграрії посіяли понад 5,3 млн га соняшнику та майже 1,8 млн га сої.
Що відомо про посівну 2023
1 березня Міністерство аграрної політики та продовольства України інформувало, що агровиробники можуть отримати насіння соняшника та міндобрива від USAID
11 березня у Мінагропромі заявили, що у 2023 році Україна виростить вдвічі більше сільгосппродукції, ніж споживе.
Голова Всеукраїнського конгресу фермерів Іван Слободяник в ефірі Еспресо 13 березня казав, що кількість замінованих полів в Україні вражає.
11 квітня стало відомо, що на Херсонщині планують сіяти кавуни. Після проведення розмінування в області вдалося збільшити площу земель для робіт.
Станом на 5 травня українські аграрії засіяли вже 2 млн 320 тисяч гектарів зернових і зернобобових культур. Серед них – понад мільйон гектарів кукурудзи.
5 червня стало відомо, що близько 7 млн га землі аграрії не можуть використати через замінування та війну. На той час в Україні було засіяно приблизно 12,5 млн га.
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