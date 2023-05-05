Посівна в Україні: аграрії засіяли перший мільйон гектарів кукурудзи

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Станом на початок травня всіма категоріями господарств посіяно 2 млн 320 тис. га зернових та зернобобових культур", - ідеться в повідомленні.

Усього засіяно:

ярої пшениці – 235,9 тис. га;

ярого ячменю – 712,1 тис. га;

гороху – 128,6 тис. га;

вівса – 132,2 тис. га;

кукурудзи – 1059 тис. га;

гречки – 3,1 тис. га;

проса – 8,4 тис. га;

інших зернових та зернобобових – 40,9 тис. га.

За минулий тиждень всього посіяно 952,4 тис. га зернових та зернобобових культур, серед них найбільше (129 тис. га) засіяли сільгосптоваровиробники Кіровоградщини.

Сівбу цукрових буряків проводять аграрії 14 областей, посіяно – 179,2 тис. га.

Соняшник сіють аграрії всіх областей, але найбільше посіяно на Полтавщині — 235,9 тис. га.

19 областей України проводять сівбу сої, посіяно вже 173,6 тис. га.