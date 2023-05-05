Посівна в Україні: аграрії засіяли перший мільйон гектарів кукурудзи
Станом на зараз українські аграрії засіяли вже 2 млн 320 тисяч гектарів зернових і зернобобових культур. Серед них – понад мільйон гектарів кукурудзи
Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
"Станом на початок травня всіма категоріями господарств посіяно 2 млн 320 тис. га зернових та зернобобових культур", - ідеться в повідомленні.
Усього засіяно:
ярої пшениці – 235,9 тис. га;
ярого ячменю – 712,1 тис. га;
гороху – 128,6 тис. га;
вівса – 132,2 тис. га;
кукурудзи – 1059 тис. га;
гречки – 3,1 тис. га;
проса – 8,4 тис. га;
інших зернових та зернобобових – 40,9 тис. га.
За минулий тиждень всього посіяно 952,4 тис. га зернових та зернобобових культур, серед них найбільше (129 тис. га) засіяли сільгосптоваровиробники Кіровоградщини.
Сівбу цукрових буряків проводять аграрії 14 областей, посіяно – 179,2 тис. га.
Соняшник сіють аграрії всіх областей, але найбільше посіяно на Полтавщині — 235,9 тис. га.
19 областей України проводять сівбу сої, посіяно вже 173,6 тис. га.
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