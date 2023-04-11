Херсонським кавунам бути: в ОВА озвучили позитивний прогноз щодо посівної в регіоні
Українці цьогоріч будуть із херсонськими кавунами. Після проведення розмінування в області вдалося збільшити площу земель для весняно-польових робіт
Про це в ефірі телемарафону 11 квітня заявив речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.
"Люди планують засіватися - близько 40 агропідприємств займатимуться. І також із хороших новин - небагато, але будуть кавуни херсонські, на двох тисячах гектарів буде посіяно баштан, ми сподіватимемося, що все буде добре, і ми будемо також із кавунами, це дуже символічно для нас", - сказав він.
- Раніше нардеп, член комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук казав, що херсонських кавунів цьогоріч не буде, їх засіватиме в основному Одещина.
- Голова Всеукраїнського конгресу фермерів Іван Слободяник в ефірі Еспресо 13 березня казав, що кількість замінованих полів в Україні вражає.
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