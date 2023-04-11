Про це в ефірі телемарафону 11 квітня заявив речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

"Люди планують засіватися - близько 40 агропідприємств займатимуться. І також із хороших новин - небагато, але будуть кавуни херсонські, на двох тисячах гектарів буде посіяно баштан, ми сподіватимемося, що все буде добре, і ми будемо також із кавунами, це дуже символічно для нас", - сказав він.