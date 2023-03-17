Про це Новинам.LIVE розповів нардеп, член комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

"У Херсонській області, на жаль, більшість територій заміновані, поля побиті снарядами, потрібен час для розмінування. Але цибулю, кавуни та дині буде сіяти Одеський регіон, частина Кіровоградської області", — сказав він.

За його словами, червоний буряк, моркву та картоплю садитимуть у центральних і західних областях України.