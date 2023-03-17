В аграрному комітеті Ради заявили, що херсонських кавунів цьогоріч не буде
Поля на Херсонщині щедро всіяні російськими боєприпасами, у зв'язку з чим посівної кампанії в регіоні не буде. Кавуни в 2023 році сіятиме в основному Одещина
Про це Новинам.LIVE розповів нардеп, член комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.
"У Херсонській області, на жаль, більшість територій заміновані, поля побиті снарядами, потрібен час для розмінування. Але цибулю, кавуни та дині буде сіяти Одеський регіон, частина Кіровоградської області", — сказав він.
За його словами, червоний буряк, моркву та картоплю садитимуть у центральних і західних областях України.
- Голова Всеукраїнського конгресу фермерів Іван Слободяник в ефірі Еспресо 13 березня казав, що кількість замінованих полів в Україні вражає.
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