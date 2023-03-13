Голова Всеукраїнського конгресу фермерів озвучив основні проблеми посівної в Україні

Про це він розповів в етері Еспресо.

Іван Слободяник дав коментар щодо початку другої посівної в Україні під час воєнного стану.

"Ситуація з посівною у регіонах України є різною. На Херсонщині ситуація взагалі особлива, тому що там і заміновані поля, і ці території згідно з відповідною постановою належать до зон, де ведуться або велися бойові дії. Тобто жодної грантової чи державної підтримки, також жодного банківського кредитування фермери та аграрії з цих територій не отримували. Поза тим, кількість знищеного майна та замінованих полів просто вражає. Разом з цим є проблема з податковою, яка продовжує таким фермерам нараховувати податки, не дивлячись на те, що там заміновані поля. Це стосується не тільки Херсонщини, а й, наприклад, Чернігівщини, тому ми дискутуємо з податковою, щоб цей маразм виправити", - розказав голова Всеукраїнського конгресу фермерів.

Іван Слободяник зауважив, що зараз є багато грантових програм агропідтримки, через які можна отримати посівний матеріал, добрива та іншу допомогу, але знову ж таки ця підтримка не стосується прифронтових територій.

"Ще одна проблема – бронювання працівників сільгосппідприємств. Ми розуміємо важливість зміцнення обороноздатності країни та необхідність ротації на фронті, але треба шукати компроміс між цією задачею та можливістю посіятися. Не зважаючи на всі ці проблеми, хтось з аграріїв намагається сіятися, хтось буде вносити менше добрив, хтось залишить землю під парами або буде переорієнтовуватися на інші культури. Земля потребує уваги, однак головне – це перемога ЗСУ. Як би не було важко, ми з оптимізмом будемо дивитися у майбутнє і робити все, що від нас залежить для роботи аграрного сектору", - підсумував Слободяник.