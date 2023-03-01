Агровиробники можуть отримати насіння соняшника та міндобрива від USAID
З 1 березня невеликі українські агровиробники можуть отримати насіння соняшника та мінеральні добрива для ярих і озимих культур від USAID
Про це інформує Міністерство аграрної політики та продовольства України.
"З 1 березня невеликі агровиробники зможуть отримати добрива для ярих і озимих культур та насіння соняшника завдяки проєктові, що впроваджується Програмою USAID з аграрного та сільського розвитку (АГРО)", - пише пресслужба.
Аби подати заявку агровиробникові необхідно зайти на Державний аграрний реєстр, у розділі "Доступні програми" обрати "Отримання від Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО) добрив та насіння соняшника".
Проєкт спрямований на підтримку мікро-, малих та середніх підприємств в Україні, які мають в обробітку від 5 до 500 га та займаються вирощуванням зернових і олійних культур.
Скористатися можливістю можуть агровиробники, які:
- зареєстровані як юридичні особи, або фізичні особи – підприємці, в тому числі сімейні фермерські господарства.
- мають загальну площу земельних ділянок у власності та/або в оренді від 5 до 500 га, розташовані в наступних областях: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська.
- зареєстровані у ДАР. Заявники зможуть обрати один з трьох видів допомоги: мінеральні добрива для підживлення озимих культур або мінеральні добрива для основного та припосівного внесення на ярі культури або насіння соняшнику.
- відповідають іншим вимогам, зокрема не здійснюють господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях, у РФ та Білорусі; не є об’єктом санкцій відповідно до українського законодавства.
Заявки приймають до 14 березня.
"Проєкт забезпечить 6 тис. тонн мінеральних добрив для підживлення озимих культур і основного та припосівного внесення на ярі культури, а також насіння соняшнику для класичної технології вирощування на площі 28 тис. га. Можливістю зможуть скористатися щонайменше 6 800 ММСП", - наголошують в пресслужбі.
- У 2022 році попри повномасштабну війну понад 90% підконтрольних Україні полів були засіяні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.32
Купівля 38.32Продаж 39.27
-
EUR
Купівля 40.17Продаж 41.28
- Актуальне
- Важливе