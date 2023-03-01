Про це інформує Міністерство аграрної політики та продовольства України.

"З 1 березня невеликі агровиробники зможуть отримати добрива для ярих і озимих культур та насіння соняшника завдяки проєктові, що впроваджується Програмою USAID з аграрного та сільського розвитку (АГРО)", - пише пресслужба.

Аби подати заявку агровиробникові необхідно зайти на Державний аграрний реєстр, у розділі "Доступні програми" обрати "Отримання від Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО) добрив та насіння соняшника".

Проєкт спрямований на підтримку мікро-, малих та середніх підприємств в Україні, які мають в обробітку від 5 до 500 га та займаються вирощуванням зернових і олійних культур.

Скористатися можливістю можуть агровиробники, які:

зареєстровані як юридичні особи, або фізичні особи – підприємці, в тому числі сімейні фермерські господарства.

мають загальну площу земельних ділянок у власності та/або в оренді від 5 до 500 га, розташовані в наступних областях: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська.

зареєстровані у ДАР. Заявники зможуть обрати один з трьох видів допомоги: мінеральні добрива для підживлення озимих культур або мінеральні добрива для основного та припосівного внесення на ярі культури або насіння соняшнику.

відповідають іншим вимогам, зокрема не здійснюють господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях, у РФ та Білорусі; не є об’єктом санкцій відповідно до українського законодавства.

Заявки приймають до 14 березня.

"Проєкт забезпечить 6 тис. тонн мінеральних добрив для підживлення озимих культур і основного та припосівного внесення на ярі культури, а також насіння соняшнику для класичної технології вирощування на площі 28 тис. га. Можливістю зможуть скористатися щонайменше 6 800 ММСП", - наголошують в пресслужбі.