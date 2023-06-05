Через замінування та війну аграрії не можуть використати близько 7 млн га землі
Станом на 5 червня в Україні засіяно приблизно 12,5 млн га. Загалом близько 7 млн га землі аграрії не можуть використати через замінування та війну
Про це інформують на сайті Верховної Ради України з посиланням на народного депутата, члена парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитра Соломчука.
"В Україні виконано посівні роботи майже на 95%. Посівна в більшості областей завершена. Закінчується посів нішевих культур. На Херсонщині лише сіють соняшник", - сказав Соломчук.
Також посівна кампанія триває на деокупованих Харківщині та Чернігівщині.
Повідомляється, що в центральних, південних і західних областях переважно посівну завершили. Засіяно близько 12,5 млн гектарів полів.
Попередньо очікується врожай зернових та олійних культур на рівні 65-67 млн тонн.
Соломчук наголосив на важливості будівництва овочесховищ довготривалого зберігання для аграріїв.
"Потрібно будувати або ж реставрувати ще радянські сховища для овочів, адже однією з головних умов для аграріїв є саме зберігання врожаю. Овочі делікатні для зберігання, бо необхідно дотримуватися температурних режимів. Найважче зберігати моркву, і ми бачимо нині це за її ціною. Нашу вирощену продукцію ми не можемо зберігати протягом 5-6 місяців, тому доводиться закуповувати імпорті товари", - додав політик.
Зараз аграрії та приватний бізнес почали будувати такі овочесховища і багато регіонів збільшили обсяги посіву овочів.
Що відомо про посівну 2023
1 березня Міністерство аграрної політики та продовольства України інформувало, що агровиробники можуть отримати насіння соняшника та міндобрива від USAID
11 березня у Мінагропромі заявили, що у 2023 році Україна виростить вдвічі більше сільгосппродукції, ніж споживе.
Голова Всеукраїнського конгресу фермерів Іван Слободяник в ефірі Еспресо 13 березня казав, що кількість замінованих полів в Україні вражає.
11 квітня стало відомо, що на Херсонщині планують сіяти кавуни. Після проведення розмінування в області вдалося збільшити площу земель для робіт.
Станом на 5 травня українські аграрії засіяли вже 2 млн 320 тисяч гектарів зернових і зернобобових культур. Серед них – понад мільйон гектарів кукурудзи.
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