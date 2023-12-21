Швейцарія виділила понад $13 млн для підтримки України взимку

Про це йдеться у відомстві.

"Зіткнувшись із важкими викликами невблаганної зими, мільйони в Україні гостро потребують допомоги. У відповідь федеральний уряд Швейцарії підтримує постраждале українське населення цілеспрямованими діями та додатковою допомогою у розмірі 11,8 мільйона швейцарських франків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гроші направлять неурядовим організаціям, які надають життєво важливу зимову допомогу.

"Ця допомога дозволила відремонтувати майже 1000 квартир і будинків та роздати опалення приблизно 1300 домогосподарствам у прифронтових районах", - додали у повідомленні.

Загальні інвестиції в зимовий період від Швейцарії для України становлять близько 26 мільйонів швейцарських франків ($30 млн).