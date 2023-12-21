Швейцарія виділила понад $13 млн для підтримки України взимку
Уряд Швейцарії оголосив 20 грудня про виділення додаткової допомоги для України у зимовий період - 11,8 млн швейцарських франків ($13,66 млн)
Про це йдеться у відомстві.
"Зіткнувшись із важкими викликами невблаганної зими, мільйони в Україні гостро потребують допомоги. У відповідь федеральний уряд Швейцарії підтримує постраждале українське населення цілеспрямованими діями та додатковою допомогою у розмірі 11,8 мільйона швейцарських франків", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що гроші направлять неурядовим організаціям, які надають життєво важливу зимову допомогу.
"Ця допомога дозволила відремонтувати майже 1000 квартир і будинків та роздати опалення приблизно 1300 домогосподарствам у прифронтових районах", - додали у повідомленні.
Загальні інвестиції в зимовий період від Швейцарії для України становлять близько 26 мільйонів швейцарських франків ($30 млн).
- Нещодавно експертна служба МВС України отримала від Швейцарії три автоматизовані системи для встановлення генетичного профілю RapidHIT ID.
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