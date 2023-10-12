Швейцарія визнала ХАМАС терористичною організацією

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що традиційно нейтральна Швейцарія до цього часу відмовлялася приєднатися до ЄС і США у своїй позиції щодо ХАМАС, намагаючись замість цього позиціонувати себе як учасника переговорів у близькосхідних конфліктах.

У заяві йдеться, що країна "найрішучішим чином засуджує терористичні акти, здійснені ХАМАСом проти цивільних осіб в Ізраїлі з сектора Гази, і визнає законне прагнення Ізраїлю до національної оборони та безпеки".

Повідомляється, що класифікація терористичної організації завдасть удару по фінансуванню групи, потенційно відрізавши її від банківської системи Швейцарії.

"Проте, навіть за підтримки уряду, потрібен час, перш ніж Швейцарія офіційно введе в дію своє рішення, за словами речника міністерства закордонних справ. Уряд призначив робочу групу для проведення аналізу та впровадження нового статусу", - зазначили у повідомленні.