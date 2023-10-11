Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Україна Раді пропонують визнати ХАМАС терористичною організацією

Раді пропонують визнати ХАМАС терористичною організацією

11 жовтня, 2023 середа
10:33
Україна Верховна Рада

У Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови з пропозицією визнати ХАМАС терористичною організацією і засудити її діяльність

Відповідний документ з'явився на сайті парламенту 10 жовтня.

Його автор - нардеп Олексій Гончаренко.

Документ передано на розгляд керівництву, проте самого тексту проєкту постанови наразі не оприлюднено.

Колишній посол США у Росії Майкл Макфол підтримав цю пропозицію, зробивши репост публікації Гончаренка й написавши "Браво!".

Події в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Удень 9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на короні із Сектором Газа. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

Низка країн світу засудила терористичний напад бойовиків ХАМАСу та висловила підтримку Ізраїлю в захисті від агресії. Серед них - США, Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Україна, Франція, Угорщина, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Швеція, Угорщина, Норвегія, Кіпр, Індія, Боснія і Герцоговина, Аргентина, Австралія, а також Європейський Союз.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Станом на ранок 11 жовтня, кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 1200, ЦАХАЛ за добу уразив понад 200 цілей у Газі. 

Читайте також: Хто такі ХАМАС, за що воюють та хто їм допомагає

Верховна Рада
Війна в Ізраїлі
Читайте також:
Кая Каллас
10 жовтня, 2023 вiвторок
Естонія готова відмовитись від фінансової допомоги ЄС, якщо Україна вступить до Євросоюзу, - Каллас
ПТРК "Стугна-П"
9 жовтня, 2023 понедiлок
Подібні дії у воєнний час можуть привести до пекла: Defense Express про перевірки оборонного підприємства КБ "Луч"
ХАМАС напав на Ізраїль
9 жовтня, 2023 понедiлок
ХАМАС заявив про готовність до перемовин з Ізраїлем про перемир'я, — Reuters
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.39
    Купівля 37.39
    Продаж 38.11
  • EUR
    Купівля 39.7
    Продаж 40.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
11 жовтня
11:49
прощання з Ніною Матвієнко
"Моя мама і є Україна": у Києві прощаються зі співачкою Ніною Матвієнко
11:31
На фото: актори
"Медовий місяць": вийшов тизер українського фільму про стосунки в окупації
11:29
Метро
У метро Москви зіштовхнулися потяги, є постраждалі
11:28
ФСБ
У ФСБ заявили про нібито запобігання диверсіям на Курській і Смоленській АЕС і затримання "української ДРГ"
11:19
OPINION
Юрій Бутусов
Почалась ще одна з визначальних битв війни
11:07
Оновлено
наслідки обстрілу Михайлівки
РФ обстріляла Михайлівку Херсонської області: є поранена
11:06
Дрон-камікадзе
Українці за три дні зібрали 235 млн грн на 10 тис. дронів-камікадзе
11:06
На фото: Володимир та Олена Зеленські на "Книжковому Арсеналі"
Окупанти виставили на продаж "націоналізовану" квартиру родини Зеленського в Криму
10:56
Зеленський
Пріоритетом для України є системи ППО й далекобійні ракети, - Зеленський на зустрічі "Рамштайн"
10:54
ЗСУ
Сили оборони покращили тактичне положення західніше Роботиного, - Тарнавський
10:51
МАГАТЕ
МАГАТЕ висловило стурбованість ризиком потрапляння снарядів ХАМАСу в ядерні об'єкти в Ізраїлі
10:49
В Україні потеплішає, проте у деяких регіонах пройдуть дощі: погода на 12 жовтня від Наталки Діденко
10:47
Удар РФ по селу Гроза: кількість загиблих зросла до 55
10:29
На фото: підозрювані
СБУ встановила ймовірних навідників удару РФ по Грозі - місцевих братів-екскопів, які втекли до окупантів
10:27
F-16
Міністерка оборони Бельгії розповіла, коли країна передасть Україні винищувачі F-16
10:19
руйнування, Сумщина
Російські окупанти за добу атакували 8 регіонів України: 2 загиблих, 8 поранених
10:07
Зеленський
Зеленський заявив, що війна вже на останньому етапі, та озвучив плани щодо другого терміну президентства
10:00
Єнс Столтенберг та Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Брюсселя на засідання Рамштайну
10:00
Інтерв’ю
Славомір Сєраковський
Славомір Сєраковський: про зміни у підтримці України серед поляків та про внутрішню політику Польщі, яка впливає і на зовнішню
09:58
Огляд
карта заставочна
Карта бойових дій за період 4-11 жовтня: біля Токмака ЗСУ мають нові перемоги
09:48
окупанти
Окупаційна "влада" Сєверодонецька приїздить у місто лише для пропагандистських кампаній, - ОВА
09:34
TikTok
Один зі штатів США позвався до суду проти TikTok через вплив соцмережі на дітей
09:33
Військові кораблі Китаю провели навчання у трьох морях
Очільник МЗС Чехії особисто літав до Ізраїлю для евакуації своїх громадян, - ЗМІ
09:21
полонені окупанти
Через недостатню ротацію російські окупанти страждають від ПТСР, - британська розвідка
09:19
Ексклюзив
Карта. Бахмут-1010
Крок за кроком підтискаємо ворога, щоб він відійшов, або назавжди залишився там: боєць ЗСУ розповів про ситуацію біля Бахмута
09:09
Огляд
міжнародний огляд
Чи вплине війна з ХАМАС на підтримку НАТО Україною, та хто пошкодив трубопровід у Фінляндії. Акценти світових ЗМІ 11 жовтня
09:04
посвідчення ветерана війни
У 9 областях і Києві запустили Інститут помічника ветерана
08:54
Ізраїль кібуца Кфар-Аза
Ізраїль визначив чотири причини неготовності до нападу ХАМАС, - NYT
08:49
ХАМАС напав на Ізраїль
США розслідують, чи готував Іран терористів ХАМАС, - NBC
08:33
Ізраїль обстріл
Кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 1200, ЦАХАЛ за добу уразив понад 200 цілей у Газі
08:05
Огляд
ХАМАС напав на Ізраїль
Хто такі ХАМАС, за що воюють та хто їм допомагає
08:04
Оновлено
розбита російська техніка
Літак, 34 танки та 820 окупантів: втрати російської армії за добу війни в Україні
07:57
Нікополь, російський обстріл, вибух
Армія РФ вночі гатила по Нікополю: постраждала жінка
07:38
Армія, Велика Британія
Британія готує пакет військової допомоги Україні на 100 млн фунтів
07:16
безпілотник, дрон
У Росії заявили про нібито атаку дронів на Брянську область
07:16
Туреччина очолила місію НАТО в Косово
06:58
Нова Каховка. Мітинг
У тимчасово окупованій Новій Каховці підпалили пам'ятник Леніну
06:45
Хорватія допоможе Україні з розмінуванням: підписано угоду
06:31
ЗСУ, контрнаступ
ISW: армія РФ намагається відтягнути Сили оборони від Роботиного на Запоріжжі
06:18
Володимир Зеленський
"Ми просуваємося крок за кроком": Зеленський про контрнаступ ЗСУ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV