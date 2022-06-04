Швейцарія заборонила Німеччині та Данії передавати Україні озброєння свого виробництва
Швейцарський уряд заборонив Німеччині та Данії реекспорт військової техніки свого виробництва до України
Про це повідомляє DW.
Згідно з цим рішенням, Німеччині та Данії заборонено передавати Україні військову техніку та боєприпаси швейцарського виробництва. Йдеться про 12,4 тис. боєприпасів калібру 35 мм до зенітних самохідних установок Gepard, які просила надати Києву Німеччина, та 22 броньованих машини Piranha III за запитом Данії.
В уряді пояснили, що Швейцарія не може експортувати військову техніку та боєприпаси у разі, якщо країна-отримувач перебуває у міжнародному збройному конфлікті.
Водночас швейцарська влада дозволила передавати європейським виробникам деталі для військової техніки та озброєння, навіть якщо виготовлена з їхнім використанням зброя потрапить зрештою до України.
- 24 квітня уряд Швейцарії наклав вето на реекспорт до України боєприпасів до німецьких БМП Marder.
- 1 червня Швейцарія заборонила Данії постачати до України бойові машини піхоти Piranha ІІІ свого виробництва.
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