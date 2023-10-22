Швейцарці проголосували на парламентських виборах
У неділю, 22 жовтня, у Швейцарії відбулись парламентські вибори. За прогнозами, Швейцарська народна партія може отримати найбільше голосів, а соціал-демократична партія розраховує на друге місце
Про це інформує Swissinfo.
У неділю, 22 жовтня, у Швейцарії проходять парламентські вибори. Швейцарці обирають новий парламент на законодавчий період 2023-2027 років. На кону 200 місць у Палаті представників та 44 з 46 місць у Сенаті.Голосування завершилось опівдні. Перші прогнози будуть опубліковані о 16:00 за швейцарським часом, а остаточні результати - пізно ввечері в неділю.
Цього року у виборах до Палати представників брали участь рекордні 5 909 кандидатів; 41% з них - жінки.
За результатами останніх соціологічних опитувань найбільшу кількість голосів - близько 28 відсотків - може отримати правоконсервативна Швейцарська народна партія (ШНП). Серед головних тем ШНП - обмеження імміграції. Крім того, партія прагне запобігти зближенню країни з ЄС. Про це повідомляє Deutsche Welle.
Соціал-демократична партія (СДП), за даними останніх опитувань, може розрахувати на 17-18 відсотків голосів. Тим часом партії Зелених і "зелених лібералів", які досягли великих успіхів на попередніх виборах чотири роки тому, ймовірно, втратять частину місць у парламенті.
"Прогресивному духу після минулих виборів завдали шкоди війна в Україні та енергетична криза", - вважає політолог Міхаель Герман.
Боротьба за третє місце між Центристською партією та Радикально-ліберальною партією також є важливою темою для обговорення. Якщо першій вдасться обігнати другу, то під питанням може опинитися місце в консенсусному уряді країни: наразі, згідно з "магічною формулою" розподілу місць, радикально-ліберали мають двох міністрів, а Центристська партія - одного.
- Зокрема, у неділю, 22 жовтня, в Аргентині відбуваються вибори президента. Кандидат Хав'єр Мілей, який обіцяє знищити політичну систему та здійснити радикальні реформи, лідирує у опитуваннях.
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