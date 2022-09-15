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"Швидко перевзулась". Під тиском обурених українців в Європі почали скасовувати концерти Ані Лорак

15 вересня, 2022 четвер
19:17
Культура Ані Лорак

У Німеччині та Чехії планують мітинги проти туру співачки Ані Лорак, яка донедавна гастролювала в Росії та жодним словом не засудила агресію Путіна в Україні

Про організацію масштабного туру повідомили гастрольні агенції раніше

Ані Лорак вони подавали як "українку, що підкорила світ"

Українці, які живуть у Німеччині, та вимушені біженці з України обурені такою позицією артистки. Їх підтримали й місцеві активісти, які влаштовують протестні акції через російську агресію.

Вони прямо вказують на те, що Лорак "швидко перевзулася" після того, як її концерти у Росії стали збирати набагато менше коштів. Відомо, що Лорак, яка живе та виступає у РФ, часто з'являлася на телебаченні країни-агресора після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зірка досі не засудила російське вторгнення та вбивства мирних людей у рідній країні.

Мітинг відбудеться 17 вересня у Гамбурзі. Попри невдоволення туром співачки, активісти планують показати німецьким громадянам руйнування та жорстокі вбивства, завдані Росією українській державі, зупинити агентів впливу Москви, які діють під масками, зокрема й на культурному фронті.

Акція протесту також стане відповіддю на проросійські та антиукраїнські мітинги в Європі, які відбулися недавно.

Людей також обурює те, що до Гамбургу має намір приїхати співачка Ані Лорак, яка при цьому називає себе найтитулованішою співачкою України, хоча від початку повномасштабної війни РФ проти України залишалася на російській території, виступала у країні-агресорці та не засудила воєнні злочини росіян.

Єдиною її реакцією лише на шостий день війни та після критики на свою адресу з боку зірок українського шоубізнесу був заклик зупинити війну, але у ньому артистка оминула згадку про те, хто її розпочав, чиї війська вдерлися в Україну та хто стріляє ракетами по мирних українських містах.

А зараз, після поразок в Україні, Лорак стала інструментом тиску російського режиму на європейських лідерів, аби схилити настрої європейської громадськості до угоди з Москвою.

Враховуючи обурення української спільноти, празькі організатори туру Forum Karlin відповіли у Інстаграм, що концерт української співачки скасували й афіш вже немає. Виступу Ані Лорак у переліку подій у вересні — жовтні на їхньому офіційному вебсайті також не заплановано.

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війна з Росією
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