Швидко змінюючи логістику, ЗСУ зупинили ворожу навалу на Донеччині, - депутат Дружківської міськради Довбня
Депутат Дружківської міської ради Микола Довбня вважає, що можливість швидко змінювати логістику і перекидати підрозділи ЗСУ зупинили ворога
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Хоробрість ЗСУ та влучні удари HIMARS, наявність нового автопарку, нові трейлери, які швидко перевозять танки, перекидають важку техніку з одного напрямку на інший - зупинили навалу ворога, вже нема лобової атаки противника на Донецькому напрямку", - підкреслив Довбня.
Депутат Дружківської міської ради додав, що на Донеччині збирається врожай.
"Коли бачиш комбайн, який збирає врожай - це маленька перемога на Донбасі", - наголосив Довбня.
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