Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Хоробрість ЗСУ та влучні удари HIMARS, наявність нового автопарку, нові трейлери, які швидко перевозять танки, перекидають важку техніку з одного напрямку на інший - зупинили навалу ворога, вже нема лобової атаки противника на Донецькому напрямку", - підкреслив Довбня.

Депутат Дружківської міської ради додав, що на Донеччині збирається врожай.

"Коли бачиш комбайн, який збирає врожай - це маленька перемога на Донбасі", - наголосив Довбня.

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