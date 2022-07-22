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Війна з Росією: хроніка
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Він йде постійно. Подоляк про контрнаступ ЗСУ

22 липня, 2022 п'ятниця
23:51
війна з Росією Михайло Подоляк

Росіяни платять дуже велику ціну за кілометр просування українською територією

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю DW.

Подоляк сказав, що конкретику щодо дій ЗСУ може давати лише Генеральний штаб та Верховний Головнокомандувач.

"Я не готовий коментувати коли та як буде наступ чи контрнаступ. Безумовно, це відбуватиметься точно. Адже залишити території Росії не можна. Інакше це відкладена війна, окупація та руйнація України. Цього ми точно не можемо допустити", - сказав Подоляк.

Втім він пояснив, що контрнаступ йде постійно. 

"Там оперативна обстановка: вони наступають ми відбиваємо і можемо відразу контрнаступати. Вони платять дуже велику ціну за кілометр просування українською територією. Це дуже гарно, тому що це виснажує російську армію".

Водночас Подоляк заявив, що отримання Україною певної кількості HIMARS суттєво змінило картину бою.

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"У чому? Нині це інший тип війни у порівнянні з першими двома місяцями. Зараз війна артилерійська, далекобійна. Російська артилерія завдавала велику кількість ударів по наших позиціях, тому що у них не була розірвана логістика. Тобто, дуже легко було підвозити снаряди. Буквально, доходило до 50 тисяч пострілів російської артилерії щодня".

Сьогодні ж, за словами радника глави ОПУ, кількість обстрілів зменшилася в п'ять-шість разів.

"Це суттєво змінює картину того, що відбувається на сході й півдні України. Якщо будуть збільшуватися можливості нашої далекобійної артилерії, включаючи РСЗВ, то Росія швидше покине нашу територію. Конкретний приклад "доброї волі" на острові Зміїний ви вже бачили. Другий приклад, який може бути вже найближчим часом, це легендарний Антонівський міст на Херсонщині. Як тільки він перестане функціонувати, то Росія зрозуміє, що треба продемонструвати "жест доброї волі" і покинути Херсон", - заявив Подоляк.

  • 22 липня Зеленський в інтерв'ю The Wall Street Journal заявив, що "Путін прийшов сюди, вбив людей, а тепер каже, що Україна не хоче переговорів".
  • Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що 22 липня, українські захисники знищили бази окупантів у Херсоні і Горлівці та 4 склади росіян.

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