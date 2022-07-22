ЗСУ знищили базу росіян у Херсоні, ремонтну базу у Горлівці та 2 склади у Донецьку
За день, 22 липня, українські захисники знищили бази окупантів у Херсоні і Горлівці та 4 склади росіян
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"За сьогодні демілітаризація пройшла в наступних локаціях: Донецьк, Київський район - мінус БК. Слов'яносербський район, Луганщина - мінус БК. Херсон-Чорнобаївка - мінус база окупантів. Горлівка - мінус БК і ремонтна база. Донецьк, Ворошиловський район - мінус БК", - написав Братчук.
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