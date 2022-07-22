ЗСУ знищили базу росіян у Херсоні, ремонтну базу у Горлівці та 2 склади у Донецьку

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"За сьогодні демілітаризація пройшла в наступних локаціях: Донецьк, Київський район - мінус БК. Слов'яносербський район, Луганщина - мінус БК. Херсон-Чорнобаївка - мінус база окупантів. Горлівка - мінус БК і ремонтна база. Донецьк, Ворошиловський район - мінус БК", - написав Братчук.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb