Швидше за все в Лужниках виступав двійник Путіна, - Піонтковський

Про це сказав американський політолог Андрій Піонтковський в ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Найцікавішим номером у Лужниках була поява ракети ППО "Панцир" для захисту особисто Путіна під час його 5-хвилинного виступу. Він довго не затримався. Боявся, схоже, українських ракет, ковіду, холоду. Та й швидше за все то був двійник, пробурмотів щось про "отєчєство", про "Родіну-мать" і втік. У Лужники позганяли бюджетників і охочих за 500 рублів. Кому пощастило – грілися в туалетах, туалети були заповнені вщент, а решта кілька годин чекали на 15-градусному морозі. Це все, що Путін зміг протиставити на противагу колективному Заходу ", - підкреслив Піонтковський.

За словами політолога, РФ і Путіна вже перевели до розряду остаточних вигнанців.

"І справа не лише в Байдені та його виступі в Києві та Варшаві. Останній тиждень був тижнем колосального тріумфу української дипломатії, за якою стояли насамперед ЗСУ. Це тріумфальний візит Зеленського до європейських столиць. Два дні Мюнхенської конференції - блискучий виступ віцепрезидентки США Камали Гарріс. Вона офіційно, від імені США звинуватила Російську Федерацію та її військово-політичне керівництво в систематичному скоєнні злочинів проти людяності. І заприсягнулася, як і Байден у Варшаві, що США зроблять усе для того, щоб злочинці були покарані. Це було переведення РФ і Путіна до розряду остаточних вигнанців", - додав Піонтковський.