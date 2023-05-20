Сі для роздумів: у Тайваню 50 батарей Patriots
Китайський лідер потужно задумався після 16 травня, коли 100% путінських “аналоговнєт" були знищені над Києвом вогнем з американських ЗРК Patriots
Певно, Сі потужно задумався після 16 травня, коли 100% путінських “аналоговнєт" були знищені над Києвом вогнем з американських ЗРК Patriots, які нещодавно надійшли на озброєння ППО ПС ЗСУ.
Просто у Тайваню 50 батарей Patriots з загальним залпом на ураження повітряних цілей - 1200 ракет.
Окрім цього США наприкінці минулого пообіцяли Тайваню ще додаткові постачання.
У Тайваню 50 батарей Patriots з загальним залпом на ураження повітряних цілей - 1200 ракет. Окрім цього США наприкінці минулого пообіцяли Тайваню ще додаткові постачання
Читайте також: Як росіяни налякали бегемота і пробили колесо "Патріоту"
Саудівське фіаско Patriots 2019 року змито українським тріумфом 2023-го. Ефективне використання ЗСУ сучасної західної зброї є чинником глобального впливу, адже 16 травня Україна не тільки захистила небо над Києвом, але й відтермінувала на більш тривалий термін "спеціальну військову операцію" Китаю проти Тайваню.
Тепер Сі бачить, що йому не тільки десанто-висадочних засобів бракує, але він не певний, що китайська авіація та ракети взагалі зможуть щось уразити на Тайвані…
Про автора. Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.12
Купівля 37.12Продаж 37.65
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе