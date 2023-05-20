Певно, Сі потужно задумався після 16 травня, коли 100% путінських “аналоговнєт" були знищені над Києвом вогнем з американських ЗРК Patriots, які нещодавно надійшли на озброєння ППО ПС ЗСУ.

Просто у Тайваню 50 батарей Patriots з загальним залпом на ураження повітряних цілей - 1200 ракет.

Окрім цього США наприкінці минулого пообіцяли Тайваню ще додаткові постачання.

У Тайваню 50 батарей Patriots з загальним залпом на ураження повітряних цілей - 1200 ракет. Окрім цього США наприкінці минулого пообіцяли Тайваню ще додаткові постачання

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Саудівське фіаско Patriots 2019 року змито українським тріумфом 2023-го. Ефективне використання ЗСУ сучасної західної зброї є чинником глобального впливу, адже 16 травня Україна не тільки захистила небо над Києвом, але й відтермінувала на більш тривалий термін "спеціальну військову операцію" Китаю проти Тайваню.

Тепер Сі бачить, що йому не тільки десанто-висадочних засобів бракує, але він не певний, що китайська авіація та ракети взагалі зможуть щось уразити на Тайвані…

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Про автора. Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин

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