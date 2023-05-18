Також тривають розмови на кухнях між журналістами CNN і The Sun про таємничий успіх російського удару уночі 16 травня, після якого Дмитро Мєдвєдєв пішов у святковий запій.

І ця інформація підтверджується інсайдерами з Кремля, які повідомляють, а професор Соловей підтверджує, що вчора Баба Глаша, чия племінниця миє посуд у подруги Аліни Кабаєвої, розповідала на базарі наступне.

У кремлі свято. Вручали зірку героя Росії маршалу Шойгу і доповідали про героїчні здобутки на українському фронті. Путіну доповіли про останні перемоги російської зброї, які мають дати зрозуміти генералам НАТО, що російський народ не перемогти, і готові поставити на коліна американську вояччину.

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Після стратегічного застосування "аналоговнєт" надзвукових "Кинджалів", вдалося поставити київський режим перед фактом неминучої капітуляції. Масованим ударом всіх видів озброєння вдалося зламати гілку в зоопарку, налякати бегемота і пробити колесо одній з пускових установок "Патріот". Що переконано доводить неспроможність американських систем ППО протистояти розробкам російських вчених.

Після стратегічного застосування "аналоговнєт" надзвукових "Кинджалів", вдалося поставити київський режим перед фактом неминучої капітуляції. Масованим ударом всіх видів озброєння вдалося зламати гілку в зоопарку, налякати бегемота і пробити колесо одній з пускових установок "Патріот"

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Якщо київський режим не капітулює, наступним ударом із застосуванням стратегічних запасів зброї класу "аналоговнєт" російська армія знищить друге колесо однієї з пускових установок "Патріота", після якого вона втратить можливість переміщуватись, налякає до смерті пінгвінів і засипле осколками магнолії в Ботанічному саду.

Кремлівські інсайдери переконані, що перед обличчям такої ганьби американці звернуть програму підтримки України й нарешті зіллють київський режим, сфокусувавшись на захисті власної країни від неминучого виверження супервулкана, змусивши його (київський режим, а не вулкан) погодитись на китайській план. Путін знову всіх переграв…

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Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

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