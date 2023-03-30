Про це пише Foreign Affairs.

Видання зазначає, що уряд Сі також оголосив про збільшення на 7,2% оборонного бюджету Китаю, який подвоївся за останнє десятиліття, а також про плани зробити країну менш залежною від іноземного імпорту зерна. Також Пекін оприлюднив нові закони про військову готовність, нові бомбосховища в містах по той бік Тайванської протоки і нові офіси "Національної оборонної мобілізації" по всій країні. І хоч відкрито китайський лідер про війну не говорить, є підстави вважати, що Пекін до чогось готується, пише ЗМІ.

У грудні Пекін оприлюднив новий закон, який дозволить Народно-визвольній армії Китаю легше активувати свої резервні сили та інституціоналізувати систему поповнення бойових підрозділів у разі війни. Такі заходи, як зазначають аналітики, свідчать про те, що Сі Цзіньпін, можливо, виніс уроки із невдач президента РФ Путіна в Україні.

Також видання зазначає, що китайський уряд ухвалив закон, який може бути використано для переслідування осіб, які виступають проти поглинання Тайваню. Армія також може використати його, щоби заявити про свою юрисдикцію над потенційно окупованою територією, такою як Тайвань.

Також у Китаї обговорюють план створення чорного списку активістів і політичних лідерів Тайваню, які виступають за незалежність.