США розширять присутність військ на Тайвані, - WSJ
Сполучені Штати вчетверо збільшать присутність своїх військових на Тайвані, аби посилити програму навчання військових острова на тлі зростання загрози з боку Китаю
Про це пише The Wall Street Journal.
За словами офіційних осіб, США планують розгорнути на острові від 100 до 200 військових у найближчі місяці.
"Це розширить програму навчання, яку Пентагон намагався не оприлюднювати, оскільки США працюють над тим, щоб забезпечити Тайвань можливостями, необхідними для захисту, не провокуючи Пекін", - зазначили журналісти.
Згідно з даними Міністерства оборони, чисельність американських військ, включаючи сили спеціальних операцій і морську піхоту США, протягом останніх кількох років незначно коливалася. Заплановане збільшення стане найбільшим розгортанням сил США на Тайвані за останні десятиліття.
- Нагадаємо, 9 січня військові Китаю заявили, що провели другі за місяць бойові навчання навколо Тайваню. 28 їхніх літаків 8 січня залетіли в зону протиповітряної оборони Тайваню. Китай розглядає демократично керований Тайвань як свою власну територію і посилює військовий, політичний та економічний тиск, щоб відстоювати ці претензії.
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