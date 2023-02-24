США розширять присутність військ на Тайвані, - WSJ

Про це пише The Wall Street Journal.

За словами офіційних осіб, США планують розгорнути на острові від 100 до 200 військових у найближчі місяці.

"Це розширить програму навчання, яку Пентагон намагався не оприлюднювати, оскільки США працюють над тим, щоб забезпечити Тайвань можливостями, необхідними для захисту, не провокуючи Пекін", - зазначили журналісти.

Згідно з даними Міністерства оборони, чисельність американських військ, включаючи сили спеціальних операцій і морську піхоту США, протягом останніх кількох років незначно коливалася. Заплановане збільшення стане найбільшим розгортанням сил США на Тайвані за останні десятиліття.