Сі Цзіньпін заявив під час зустрічі з Байденом, що Пекін возз’єднає Тайвань з Китаєм "мирним шляхом", - NBC News

Про це повідомляє NBC News.

Очільник Китаю сказав президенту США, що прогнози американських військових щодо нападу на Тайвань, який, за їхніми припущеннями може відбутися у 2025-му або 2027 році, є помилковими, адже він "ще не встановив часових рамок".

Водночас Сі Цзіньпін додав, що Китай віддає перевагу мирному, а не силовому приєднанню Тайваню.

Видання зазначає, що напередодні саміту китайські офіційні особи попросили Байдена зробити публічну заяву після зустрічі про те, що США підтримують мету Китаю щодо мирного об'єднання з Тайванем та не підтримують незалежність Тайваню. Проте Білий дім відхилив таке прохання.

Посадовці, ознайомлені з розмовою Байдена та Сі, описали китайського лідера як прямого і відвертого, але не конфронтаційного.

"Приватне попередження Сі Байдену, хоч і не відрізняється від його минулих публічних коментарів щодо возз’єднання Тайваню, привернуло увагу офіційних осіб США, оскільки воно було зроблене тоді, коли поведінка Китаю щодо Тайваню ставала дедалі агресивнішою та перед потенційно ключовими президентськими виборами на самоврядному демократичному острові наступного місяця", - йдеться в матеріалі.

Видання також повідомило, що "брязкання зброєю" Сі щодо Тайваню викликало занепокоєння чиновників адміністрації Байдена, які наполегливо намагаються уникнути військового конфлікту з Китаєм.