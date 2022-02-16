Сідней повідомив про першу з 1963 року смерть людини від нападу акули
Уряд Австралії заявив про першу з 1963 року смерть людини від нападу акули у Сіднеї
Про це повідомляє BBC.
За словами австралійських чиновників, плавець у Сіднеї загинув після того, як зазнав "катастрофічних травм" від нападу акули. Востаннє у місті такий інцидент траплявся в 1963 році.
У середу, 16 лютого, на пляжі Літл-Бей були знайдені людські останки у воді, після чого на місце викликали екстрені служби. Влада штату Новий Південний Уельс не називає імені жертви, ведеться розслідування. Літл-Бей і кілька прилеглих пляжів зараз закриті.
Як повідомляє Sky News Australia, під час нападу у середу вдень десятки людей купалися, каталися на дошці та ловили рибу на прилеглих скелях.
Один зі свідків, який в цей час рибалив на скелях, розповів ABC news, що плавець "спочатку кричав, а потім опустився під воду, було багато бризок".
За даними Товариства охорони природи Таронга, минулого року в Австралії сталося три смертельні напади акул, у тому числі два в Новому Південному Уельсі.
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