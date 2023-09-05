Сидорчук перейшов з "Динамо" до бельгійського "Вестерло"
Після 10 років у "Динамо" півзахисник Сергій Сидорчук перейшов до бельгійського клубу "Вестерло"
Про це йдеться на офіційному сайті клубу.
"ФК "Динамо" (Київ) погодився на перехід капітана першої команди Сергія Сидорчука у клуб бельгійського чемпіонату "Вестерло", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що півзахисник звернувся до клубу з проханням про можливість цього трансферу. Контракт погодили на 3 роки.
"Враховуючи його заслуги перед "Динамо", наш клуб пішов на зустріч гравцеві та уклав угоду з бельгійською стороною", - зазначається у заяві.
Протягом років Сергій Сидорчук був провідним гравцем та капітаном команди. У його активі 327 матчів та 21 гол в усіх турнірах за "Динамо".
З "Динамо" Сергій виграв 3 титули чемпіона країни, 4 національні Кубки та 4 Суперкубки країни. В активі Сидорчука 50 капітанських матчів у єврокубках - це другий показник в історії клубу за часів незалежності.
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