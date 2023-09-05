Сидорчук перейшов з "Динамо" до бельгійського "Вестерло"

Про це йдеться на офіційному сайті клубу.

"ФК "Динамо" (Київ) погодився на перехід капітана першої команди Сергія Сидорчука у клуб бельгійського чемпіонату "Вестерло", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що півзахисник звернувся до клубу з проханням про можливість цього трансферу. Контракт погодили на 3 роки.

"Враховуючи його заслуги перед "Динамо", наш клуб пішов на зустріч гравцеві та уклав угоду з бельгійською стороною", - зазначається у заяві.

Протягом років Сергій Сидорчук був провідним гравцем та капітаном команди. У його активі 327 матчів та 21 гол в усіх турнірах за "Динамо".

З "Динамо" Сергій виграв 3 титули чемпіона країни, 4 національні Кубки та 4 Суперкубки країни. В активі Сидорчука 50 капітанських матчів у єврокубках - це другий показник в історії клубу за часів незалежності.