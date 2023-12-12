Siemens та Volkswagen вимагають в уряду Німеччини компенсувати їх фінансові втрати в РФ

Про це повідомляє FAZ.

Йдеться про виробника залізничної техніки Siemens Mobility та банку Volkswagen Bank. Підприємства пояснили свій запит наміром використовувати механізм гарантій із боку німецького уряду.

"Як і багато інших німецьких компаній, Siemens убезпечила інвестиції в Росії, вдавшись до інструменту інвестиційних гарантій з боку федерального уряду", - заявив представник Siemens Mobility.

Представник Volkswagen Bank також зазначив, що розгляди щодо компенсацій тривають, але відмовився навести інші подробиці.

Раніше з подібною заявкою до уряду звернулася енергетична компанія Wintershall Dea. Представник Мінфіну Німеччини підтвердив, що Wintershall Dea AG скористалася механізмом інвестиційних гарантій. При цьому переговори щодо "можливих сценаріїв завданих збитків" ведуться давно.

Загалом станом на середину листопада уряд Німеччини отримав 16 запитів від 8 компаній, які вирішили скористатися інвестиційними гарантіями через відхід з Росії на загальну суму в 2,8 млрд євро.